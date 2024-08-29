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    20:42, 28 Август 2024 | GMT +6

    Эффект от развязки на Сейфуллина — Жансугурова в Алматы: как она повлияет на пробки

    Схему движения на перекрестке Сейфуллина и Жансугурова изменят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Строительство развязки на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова, открытие которой намечено на конец года, значительно улучшит транспортную ситуацию в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ожидается, что строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова позволит повысить пропускную способность по проспекту Сейфуллина на 15-20%, по улице Жансугурова — на 15%, — сказал руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев в ходе очередной сессии маслихата.

    Он также рассказал о ряде других крупных транспортных проектов. Так, на сегодня продолжается строительство пробивок улиц Саина, Толе би и Жубанова. Ожидаемый эффект данной работы, по словам главы УГМ, — уменьшение заторов в западной и северо-западной частях города на 15%.

    — Кроме того, улица Саина является радиальной дорогой до БАКАД, что обеспечит северо-западную часть города доступом к Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. А это в свою очередь снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города за счет прохождения транзитного автотранспорта за пределами территории городской застройки, — добавил он.

    Ранее на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова были введены поэтапные ограничения движения транспортных средств из-за строительства развязки.

    Напомним, строительство развязки на Сейфуллина — Жансугурова началось еще в 2018 году, но из-за нехватки территории оно было приостановлено

    В начале этого года сообщалось, что в этом году планируют завершить строительство транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова и на пересечении улиц Саина — Акын Сара. 

    Теги:
    Дороги Инфраструктура Транспорт Пробки Строительство Алматы Авто
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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