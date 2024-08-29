Строительство развязки на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова, открытие которой намечено на конец года, значительно улучшит транспортную ситуацию в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ожидается, что строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова позволит повысить пропускную способность по проспекту Сейфуллина на 15-20%, по улице Жансугурова — на 15%, — сказал руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев в ходе очередной сессии маслихата.

Он также рассказал о ряде других крупных транспортных проектов. Так, на сегодня продолжается строительство пробивок улиц Саина, Толе би и Жубанова. Ожидаемый эффект данной работы, по словам главы УГМ, — уменьшение заторов в западной и северо-западной частях города на 15%.

— Кроме того, улица Саина является радиальной дорогой до БАКАД, что обеспечит северо-западную часть города доступом к Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. А это в свою очередь снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города за счет прохождения транзитного автотранспорта за пределами территории городской застройки, — добавил он.

Ранее на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова были введены поэтапные ограничения движения транспортных средств из-за строительства развязки.

Напомним, строительство развязки на Сейфуллина — Жансугурова началось еще в 2018 году, но из-за нехватки территории оно было приостановлено.

В начале этого года сообщалось, что в этом году планируют завершить строительство транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова и на пересечении улиц Саина — Акын Сара.