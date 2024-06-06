Схему движения на перекрестке Сейфуллина и Жансугурова изменят в Алматы

На пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова вводятся поэтапные ограничения движения транспортных средств из-за строительства развязки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, с 7 июня будет ограничено сквозное движение транспортных средств по улице Жансугурова южнее проспекта Сейфуллина. Движение будет обеспечено по съездам транспортной развязки с улицы Жансугурова на проспект Сейфуллина и с проспекта Сейфуллина на улицу Жансугурова.

Фото: акимат Алматы

С 14 июня будет ограничено движение транспортных средств по улице Жансугурова севернее проспекта Сейфуллина. Движение будет обеспечено по съездам. Данная схема будет действовать до 1 сентября.

Проектом предусмотрено строительство двух тоннелей общей протяженностью 690 метров для беспрепятственного движения транспорта по проспекту Сейфуллина. Проезд транспортных средств по улице Жансугурова будет осуществляться на уровне земли. Предусмотрены четыре надземных пешеходных перехода, тротуары и озеленение.

Полностью открыть движение на развязке планируется в конце этого года.

Строительство развязки на Сейфуллина — Жансугурова началось еще в 2018 году, но из-за нехватки территории оно было приостановлено.

В начале этого года сообщалось, что в этом году планируют завершить строительство транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова и на пересечении улиц Саина — Акын Сара.