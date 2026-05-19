Единственную спецплощадку для забоя скота к Курбан айту определили в Шымкенте

В Шымкенте определена всего одна специализированная площадка для законного и безопасного забоя скота в период празднования Курбан айта. Жителей призвали строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в городской территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК в ответе на официальный запрос, в дни праздника особое внимание будет уделяться профилактике опасных заболеваний, общих для человека и животных.

— В целях предотвращения распространения особо опасных инфекций, таких как сибирская язва, бешенство и бруцеллез, необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные нормы при забое и реализации сельскохозяйственных животных. Мы просим жителей проявить максимальную ответственность, поддержать эпизоотическую стабильность города и обезопасить свое здоровье, — сообщили в инспекции.

Специалисты напомнили, что жертвенные животные должны иметь официальную регистрацию и идентификационные ушные бирки. Кроме того, владельцам необходимо иметь при себе ветеринарную справку на живой скот.

По правилам, забой животных разрешается проводить только в специально отведенных пунктах. Единственным официально утвержденным объектом для проведения обряда в Шымкенте в 2026 году определено крестьянское хозяйство «Kaz Meat Farm». Убойный пункт расположен по адресу: Каратауский район, жилой массив Бозарык-3, участок №1989 (контакты для справок: +7 (701) 392-83-09).

— При реализации и передаче полученного мяса в мечети, больницы, детские дома и другие социальные учреждения требуется обязательное наличие ветеринарной справки. Кроме того, при транспортировке продукции необходимо строго соблюдать температурный режим, — подчеркнули в ведомстве.

Ветеринарные инспекторы призвали горожан полностью отказаться от стихийного забоя животных в неустановленных местах и принимать максимальные меры предосторожности.

Напомним, в 2026 году священный праздник Курбан айт пройдет в Казахстане с 27 по 29 мая.

В преддверии праздничных дней Духовное управление мусульман Казахстана запустило специальный сайт для проведения обряда жертвоприношения в онлайн-формате.

Верховный муфтий страны призвал отечественных предпринимателей и фермеров проявить солидарность и не повышать цены на скот и услуги в праздничные дни.

Санитарные врачи и ветеринарные службы регионов настоятельно рекомендуют внимательнее относиться к условиям хранения мясной продукции.