Жителям ВКО напомнили о правилах безопасности в период Курбан айта

В преддверии Курбан айта санитарные врачи Восточного Казахстана призвали жителей не устраивать стихийный забой животных и внимательнее относиться к хранению мясной продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специалисты предупреждают, что в праздничные дни возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций, особенно при нарушении правил хранения и приготовления мяса.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, покупать мясо рекомендуется только в официально разрешенных местах торговли — на рынках, в магазинах и специализированных бойнях.

— При покупке необходимо обращать внимание на наличие ветеринарных документов и клейма ветеринарной службы. Это гарантия того, что продукция прошла проверку и безопасна для употребления, — подчеркнули в ведомстве.

Особое внимание санитарные врачи уделили правилам жертвоприношения. Забой животных разрешен исключительно на специально оборудованных площадках и бойнях.

— Проведение забоя во дворах жилых домов, возле детских площадок и водоемов запрещено. Такие нарушения создают риски распространения инфекций и антисанитарии, — отметили специалисты ДСЭК.

Жителям также напомнили о важности соблюдения элементарных правил гигиены. Мясо необходимо хранить при соответствующей температуре, не оставлять продукты надолго на жаре и обязательно подвергать их тщательной термической обработке.

По данным санитарной службы, большинство массовых пищевых отравлений происходит не из-за качества мяса, а из-за бытовых нарушений — грязных рук, неправильного хранения продуктов и использования общей посуды.

При появлении симптомов отравления — тошноты, рвоты, высокой температуры или расстройства желудка — жителей просят незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

В департаменте призвали жителей региона ответственно относиться к вопросам санитарной безопасности и соблюдать меры предосторожности во время празднования Курбан айта.

Ранее сообщалось, что верховный муфтий Казахстана призвал не повышать цены перед Курбан айтом.