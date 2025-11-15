Единый QR в Кыргызстане бьет рекорды — глава Нацбанка КР о росте платежей

На Конгрессе финансистов Казахстана он поздравил казахстанских коллег с официальным запуском единой системы межбанковских QR-платежей, отметив, что это важный шаг для развития безналичных расчетов.

— Этот этап мы прошли в 2019 году, когда поняли, что нужно развивать безналичные платежи и что наши регионы отстают. Мы начали активно развивать QR-систему: внедрили ее и подключили всех участников платежных систем к национальному стандарту. И с каждым годом показатели бьют рекорды. Что мы сделали? Подключили систему и убрали комиссию — все начали пользоваться, так как при использовании QR все платежи и транзакции были бесплатными. Затем подключили государственные услуги, государственный сервис через QR-платеж. Это также показало рост, — сказал он.

Глава Нацбанка КР отметил, что страна лидирует в регионе по развитию QR-систем и криптоактивов.

— Возможно, мы немного отстаем по цифровому сому, но стараемся не быть последними и внедрять его быстрыми шагами. Если Казахстан уже начал пилотный проект, то мы стартуем в следующем году. Сейчас мы проходим этап тестирования, выбрали компанию для внедрения, определили блокчейн-систему, подготовили законодательную часть, внесли изменения более чем в 10 законов и нормативных актов — вся нормативная база готова. Тестирование продолжается. В начале следующего года мы начнем пилотирование, и все госуслуги также планируем перевести на цифровой сом. Промышленную эксплуатацию начнем с января 2027 года, к этому моменту все будет готово, — отметил он.

Система безналичных расчетов с помощью QR-кодов (ELQR) действует в Кыргызской Республике с мая 2022 года. С момента подключения участников количество операций с QR-кодами выросло в 54,6 раза, а объем платежей — почти в 85 раз. Только за первые шесть месяцев 2025 года через QR было проведено платежей на сумму 274,9 миллиарда сомов — почти в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом ранее сообщил 24.kg.

Кроме того, в Кыргызстане стартует внедрение единого информационного паспорта строительных объектов. Он станет обязательным на всех стройплощадках страны, и любую стройку теперь можно будет проверить с помощью QR-кода.

Отметим, что Россия вслед за Казахстаном вводит единый QR.