Россия вслед за Казахстаном вводит единый QR: глава Центробанка РФ рассказала о долгих спорах

С сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение цифрового рубля. До этого времени все банки должны подключиться к единому универсальному QR-коду для внутренних платежей. После появления единого стандарта россияне смогут использовать его и в соседних странах, включая Казахстан.

Выступая на Конгрессе финансистов Казахстана, Набиуллина подчеркнула, что цифровая трансформация финансов приносит ощутимую пользу как экономике, так и гражданам.

— Цифровизация финансовой сферы позволяет существенно снижать и упрощать транзакции в экономике. Это каждодневные операции, — отметила глава ЦБ РФ.

Говоря о внедрении универсального QR-платежа, она признала, что Россия подошла к этому вопросу позже стран региона.

— Послушав наших коллег (из Нацбанков Казахстана и Кыргызстана — прим. автора), я понимаю, что с единым QR-кодом мы, пожалуй, последние. Мы потратили очень много времени на дискуссии, мы со следующего года внедряем, закон принят, но у нас была большая дискуссия с банками: одни банки были за, другие — против. Но я рада, что мы наконец-то приняли решение. Я смотрю, что это в духе того, что происходит на нашем Евразийском пространстве, — сказала она.

Глава Центробанка объяснила и перенос сроков запуска цифрового рубля.

— Мы достаточно давно ведем эксперименты, пилоты, мы стараемся осмыслить бизнес-модели. Цифровая валюта ЦБ — это не просто должна быть модной темой, мы должны понимать, какую реальную пользу для общества это приносит. Мы видим пользу в бюджетном процессе, его видят и федеральный бюджет, и региональный, и муниципальный. У нас вместе с регионами проходят несколько экспериментов, — отметила она.

Стоит отметить, что Банк России начал разработку цифрового рубля в 2021 году.

Напомним, что 13 ноября в Казахстане официально запущена единая система межбанковских QR-платежей.