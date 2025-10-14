РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:04, 14 Октябрь 2025

    Кыргызстан внедряет единый паспорт: теперь любую стройку можно проверить по QR-коду

    В Кыргызстане стартовал новый этап цифровизации строительной отрасли — внедрение единого информационного паспорта строительных объектов, который станет обязательным для размещения на всех стройплощадках страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар

    Кыргызстан внедряет единый паспорт: теперь любую стройку можно проверить по QR-коду
    Фото: Минстрой КР

    Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ КР Нурдан Орунтаев, внедрение паспортов стало вторым этапом цифровизации отрасли после запуска QR-кодов в начале года.

    — Мы внедрили QR-коды еще в начале года, однако по закону каждая строительная компания обязана размещать паспорт на своем объекте. Поэтому после введения QR-кодов мы перешли ко второму этапу — внедрению единого паспорта. В этом документе отражена вся информация о стройке: когда началось строительство, какая компания является застройщиком, на каком этапе работы, когда планируется завершение, какая проектная организация задействована. Также на паспорте размещен QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт министерства и проверить, ведется ли строительство законно или нет, — отметил Орунтаев.

    Министр подчеркнул, что единый паспорт обязателен для всех объектов — от многоэтажных жилых домов до социальных учреждений. Это позволит гражданам, покупающим жилье, быть уверенными в законности строительства. 

    В паспорте указываются:

    • официальный логотип Министерства строительства;
    • наименование и адрес объекта;
    • информация о строительной компании;
    • данные ответственных специалистов и их контакты;
    • номера разрешительных документов;
    • сроки начала и завершения строительства;
    • QR-код для доступа к дополнительной информации онлайн.

    Как объяснил министр, внедрение единого паспорта направлено на повышение прозрачности, усиление государственного контроля и защиту прав граждан при покупке жилья.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Кабар.

