Единые правила размещения электросамокатов введут в Алматы

В Алматы разработали обновленный проект организации дорожного движения, который предусматривает единые требования к размещению парковок для электросамокатов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ на заседании маслихата представил руководитель Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев.

Согласно проекту, для операторов проката парковочные зоны будут организовываться на договорной основе, что позволит упорядочить размещение средств индивидуальной мобильности в городе. При этом жители смогут бесплатно пользоваться этими парковочными зонами для своих личных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, документ устанавливает единые правила эвакуации и хранения средств индивидуальной мобильности, а также порядок установки шлагбаумов и защитных ограждений во дворах. При этом обязательным условием остается обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.

В управлении отметили, что принятие проекта позволит создать современную систему организации дорожного движения, повысить эффективность использования городской инфраструктуры и обеспечить единый подход к регулированию новых видов транспорта.

Напомним, с 1 июля вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.

Также недавно в полиции рассказали, соблюдают ли в Алматы новые требования к электросамокатам.