Единые правила размещения электросамокатов введут в Алматы
В Алматы разработали обновленный проект организации дорожного движения, который предусматривает единые требования к размещению парковок для электросамокатов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ на заседании маслихата представил руководитель Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев.
Согласно проекту, для операторов проката парковочные зоны будут организовываться на договорной основе, что позволит упорядочить размещение средств индивидуальной мобильности в городе. При этом жители смогут бесплатно пользоваться этими парковочными зонами для своих личных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Кроме того, документ устанавливает единые правила эвакуации и хранения средств индивидуальной мобильности, а также порядок установки шлагбаумов и защитных ограждений во дворах. При этом обязательным условием остается обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.
В управлении отметили, что принятие проекта позволит создать современную систему организации дорожного движения, повысить эффективность использования городской инфраструктуры и обеспечить единый подход к регулированию новых видов транспорта.
Напомним, с 1 июля вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.
Также недавно в полиции рассказали, соблюдают ли в Алматы новые требования к электросамокатам.