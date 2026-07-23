Соблюдают ли новые требования к электросамокатам в Алматы, рассказали в полиции

В Алматы сотрудники полиции провели проверку деятельности шеринговых компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты. Основное внимание было уделено соблюдению требований законодательства, вступивших в силу в отношении средств индивидуальной мобильности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки установлено, что программное обеспечение шеринговых сервисов автоматически ограничивает скорость движения электросамокатов на велосипедных дорожках и тротуарах.

Вместе с тем выявлен ряд замечаний, по которым в адрес операторов будут внесены предписания об устранении нарушений. В случае неисполнения требований в установленный срок к компаниям будут приняты меры в соответствии с законодательством.

— Мы проверили, как шеринговые компании исполняют новые требования. Убедились, что ограничения скорости действительно работают: на велодорожках самокат автоматически снижает скорость. Вместе с тем выявлены отдельные недостатки, которые должны быть устранены. Контроль за соблюдением этих требований будет продолжен, — отметил начальник управления общественной безопасности департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев.

Кроме того, полицейские провели профилактические беседы с пользователями электросамокатов, разъяснив правила их эксплуатации и парковки, а также ответственность за нарушение требований благоустройства.

Во время рейда выявлены электросамокаты, эксплуатировавшиеся без государственных регистрационных номерных знаков. Они были эвакуированы на специализированную стоянку.

Также сотрудники полиции проверили механизм регистрации пользователей шеринговых сервисов. Доступ к аренде электросамокатов предоставляется только после обязательной идентификации личности через портал электронного правительства, что позволяет установить пользователя в случае совершения правонарушения.

Ранее в департаменте полиции сообщили, что контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов уже усилен. Особое внимание уделяется улицам Шевченко, Кунаева и Абая, где проходят основные маршруты пользователей средств индивидуальной мобильности и оборудованы выделенные полосы. Кроме того, перед началом нового учебного года полиция увеличит число самокатных патрулей возле школ и вузов, а участковые инспекторы будут нести пешее патрулирование.

Напомним, с 1 июля вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.