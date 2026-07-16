Названы улицы Алматы, где усилят контроль за электросамокатами

В связи с ростом популярности этого вида транспорта вступили в силу новые требования к его эксплуатации.

По данным полиции, за шесть месяцев в Алматы зарегистрировано 83 ДТП с участием электросамокатов, в результате которых травмы получили 89 человек.

— Совместно с кикшеринговыми компаниями проводится работа по оснащению прокатных электросамокатов индивидуальными регистрационными номерами. Такая мера позволит оперативно устанавливать транспортное средство и его пользователя в случае нарушения правил дорожного движения, — сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

При этом владельцам личных электросамокатов проходить государственную регистрацию и получать номерные знаки не требуется. В полиции отдельно подчеркнули, что регистрационные требования распространяются исключительно на электросамокаты сервисов проката.

После вступления новых норм полиция усилила контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов и мопедов. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей, центральным улицам, паркам, общественным пространствам и участкам, где ранее фиксировались нарушения и дорожно-транспортные происшествия.

— Это места с высокой концентрацией пользователей средств индивидуальной мобильности: улицы Шевченко, Кунаева, Абая, где есть специальные выделенные полосы. Это те магистрали, которые позволяют с одной части города в другую попасть быстро и комфортно. Не за горами новый учебный год. Поэтому мы вблизи учебных заведений — как общеобразовательных, так и вузов — будем усиливать наряды патрульной полиции, ювенальной полиции. Участковые инспекторы будут переведены на пешее патрулирование. Будем усиливать работу там, где чаще всего собирается молодежь, — рассказала Азирбек.

По ее словам, совместно с кикшеринговыми компаниями уже несколько раз проводились школы безопасного вождения.

В полиции отметили, что основной акцент делается не на штрафных санкциях, а на профилактике нарушений. Цель изменений в законодательстве — предотвращение аварий, сохранение жизни и здоровья граждан, а также создание безопасной городской среды для всех участников дорожного движения.

Напомним, с 1 июля вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.