Джонни Депп может получить главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

Как сообщает журнал Variety, Депп также примет участие в проекте как продюсер — съемки будет курировать его киностудия IN.2 Film.

Режиссер картины пока не назначен. Старт производства намечен на конец 2026 года.

62-летний Депп известен работами в большом количестве фильмов, включая франшизу «Пираты Карибского моря», одной из самых коммерчески успешных в его карьере.

Напомним, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на 83-ю премию «Золотой глобус» — 2026. Также сообщалось, что Компания Netflix объявила, что покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов, объединяя крупнейший стриминговый сервис с легендарной студией, на которой были сняты такие фильмы, как «Касабланка» и франшиза «Гарри Поттер».