    05:55, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Джонни Депп может получить главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

    Американский актер Джонни Депп рассматривается на главную роль в первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: Gareth Cattermole/ Getty Images

    Как сообщает журнал Variety, Депп также примет участие в проекте как продюсер — съемки будет курировать его киностудия IN.2 Film.

    Режиссер картины пока не назначен. Старт производства намечен на конец 2026 года.

    62-летний Депп известен работами в большом количестве фильмов, включая франшизу «Пираты Карибского моря», одной из самых коммерчески успешных в его карьере.

    Напомним, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на 83-ю премию «Золотой глобус» — 2026. Также сообщалось, что Компания Netflix объявила, что покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов, объединяя крупнейший стриминговый сервис с легендарной студией, на которой были сняты такие фильмы, как «Касабланка» и франшиза «Гарри Поттер».

    Теги:
    Фильмы Новости кино Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
