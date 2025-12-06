Netflix купит Warner Bros. за 82,7 млрд долларов

Netflix заявила, что купит Warner Bros. по цене 27,75 долларов за акцию, что в сумме составит 72 млрд долларов, а общая стоимость компании — 82,7 млрд долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в течение 12-18 месяцев, после того, как Warner Bros. Discovery выделит свое подразделение телевизионных сетей Discovery Global в третьем квартале 2026 года.

Покупка студий Warner Bros. станет серьезным стратегическим шагом для Netflix. В рамках предлагаемой сделки стриминговый гигант обязался соблюдать все договорные условия по выпуску фильмов студии Warner Bros.

На встрече с инвесторами, руководители Netflix заявили, что сделка поможет компании привлечь больше подписчиков, а также принесет пользу акционерам.

— Мы рассчитываем привлечь и удержать больше подписчиков, а также увеличить выручку и операционный доход. Мы думаем, что это ускорит развитие нашего бизнеса на десятилетия вперед, — заявил соучредитель компании Грег Питерс.

Аналитики считают, что Netflix выиграет от добавления обширного стримингового и киноконтента Warner Bros.

Акции Warner Bros., цена которых с лета выросла более чем в два раза на фоне слухов о возможной сделке, практически не изменились в цене перед началом торгов в США. Акции Netflix упали на 2,85 доллара, или на 2,8%, до 100,50 доллара.

Ранее сообщалось о том, что Warner Bros. Discovery, владелец HBO, CNN и других стриминговых сервисов и студий, выставляет себя на продажу. К активам компании проявили интерес Comcast и Paramount Global.