Номинанты фильмов на «Золотой глобус»-2026 объявлены в США

Лидером стала картина «Битва за битвой», получившая девять номинаций, включая «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

За ней следуют «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера с 8 номинациями и «Грешники» Райана Куглера с 7 номинациями. Фильм Хлои Чжао «Гамнет» получил шесть номинаций, а картины «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и «Джон Чу» — по пять.

Главным сюрпризом стало отсутствие фильма «Злая. Часть 2» среди претендентов на «Лучший мюзикл или комедийный фильм», хотя актрисы Синтия Эриво и Ариана Гранде были отмечены в индивидуальных категориях.

В номинации «Лучший драматический фильм» участвуют «Франкенштейн», «Гамнет», «Простая случайность» Джафара Панахи, «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью, «Грешники» и «Сентиментальная ценность».

Среди сериалов лидирует «Белый лотос» с шестью номинациями. Британский сериал Netflix «Переходный возраст» получил пять номинаций, включая «Лучшую мужскую роль второго плана» для 15-летнего Оуэна Купера, который недавно стал самым молодым обладателем премии «Эмми». Сериалы «Убийства в одном здании» и «Разделение» получили по четыре номинации. Среди иностранных фильмов выделяются норвежская «Сентиментальная ценность» с восьми номинациями и французская «Простая случайность» с четырьмя.

Основные актерские категории преподнесли несколько сюрпризов. В номинации «Лучшая драматическая актриса» не оказалось Сидни Суини («Кристи»), зато номинированы Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»), Джулия Робертс («После охоты») и Ева Виктор, сыгравшая главную роль в независимом фильме «Прости, детка». Также номинированы Тесса Томпсон («Гедда») и ирландская актриса Джесси Бакли («Гамнет»).

Фильм «Аватар. Пламя и пепел» получил две номинации — за кассовые сборы и саундтрек Майли Сайрус. В категории «Лучшие кассовые сборы» также номинированы «F1», «Кей-поп-охотницы на демонов», «Грешники», «Орудия» и «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Церемония вручения премии «Золотой глобус»-2026 состоится 11 января в Лос-Анджелесе, ведущей второй год подряд станет Никки Глейзер.

В отличие от «Оскара», номинантов «Золотого глобуса» выбирают международные журналисты, освещающие киноиндустрию. Традиционно премия считается надежным индикатором будущих номинантов «Оскара».

