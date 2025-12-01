«Зверополис 2» собрал полмиллиарда долларов в мировом кинопрокате
Анимационный фильм Disney «Зверополис 2» показал впечатляющий старт в мировом прокате: по предварительным оценкам, сборы за праздничные выходные в США, приуроченные ко Дню благодарения, достигли $556 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
Премьерный успех картины открыл для Голливуда ключевой рождественский сезон, на который киноиндустрия возлагает большие надежды.
Китай стал крупнейшим зарубежным рынком для продолжения популярной франшизы — $272 млн, почти половина глобальных сборов пришлась именно на него. Фильм установил новый рекорд, став самым кассовым голливудским анимационным релизом в Китае, превзойдя достижения первого «Зверополиса» 2016 года.
Музыкальная картина «Злая 4: Во благо» также продолжает успешно удерживаться в прокате: вторые выходные добавили ей $92,2 млн, а сборы за 10 дней выросли до $393,3 млн. Оба релиза стали позитивным сигналом для кинотеатров, рассчитывающих на высокую посещаемость в предпраздничные недели. Несмотря на это, общий бокс-офис все еще отстает от допандемийных показателей 2019 года.
В США и Канаде «Зверополис 2» собрал $156 млн и занял первое место в национальном прокате. Сюжет вновь возвращает зрителей в город, населенный антропоморфными животными, и следует за кроликом-полицейским, озвученным Джиннифер Гудвин, и ее напарником-лисой, голос которого подарил Джейсон Бейтман.
— Это повод для гордости для Disney Animation и прекрасное начало праздничного сезона, — отметил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман.
Фильм «Злая: Во имя добра», лидировавший на прошлой неделе, опустился на вторую строчку, собрав $93 млн. Напомним, в проекте, который является приквелом к «Волшебнику страны Оз», задействованы Ариана Гранде и Синтия Эриво.
Ранее сообщалось, что продолжение фильма «Доспехи Бога» с Джеки Чаном могут снять в Мангистау.