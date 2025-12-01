«Зверополис 2» собрал полмиллиарда долларов в мировом кинопрокате

Премьерный успех картины открыл для Голливуда ключевой рождественский сезон, на который киноиндустрия возлагает большие надежды.

Китай стал крупнейшим зарубежным рынком для продолжения популярной франшизы — $272 млн, почти половина глобальных сборов пришлась именно на него. Фильм установил новый рекорд, став самым кассовым голливудским анимационным релизом в Китае, превзойдя достижения первого «Зверополиса» 2016 года.

Музыкальная картина «Злая 4: Во благо» также продолжает успешно удерживаться в прокате: вторые выходные добавили ей $92,2 млн, а сборы за 10 дней выросли до $393,3 млн. Оба релиза стали позитивным сигналом для кинотеатров, рассчитывающих на высокую посещаемость в предпраздничные недели. Несмотря на это, общий бокс-офис все еще отстает от допандемийных показателей 2019 года.

В США и Канаде «Зверополис 2» собрал $156 млн и занял первое место в национальном прокате. Сюжет вновь возвращает зрителей в город, населенный антропоморфными животными, и следует за кроликом-полицейским, озвученным Джиннифер Гудвин, и ее напарником-лисой, голос которого подарил Джейсон Бейтман.

— Это повод для гордости для Disney Animation и прекрасное начало праздничного сезона, — отметил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман.

Фильм «Злая: Во имя добра», лидировавший на прошлой неделе, опустился на вторую строчку, собрав $93 млн. Напомним, в проекте, который является приквелом к «Волшебнику страны Оз», задействованы Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Ранее сообщалось, что продолжение фильма «Доспехи Бога» с Джеки Чаном могут снять в Мангистау.