Джей Ло понравилось видео танцовщиц из Актобе

Группа казахстанских танцовщиц исполнила яркий танец под новый зажигательный трек певицы Birthday, который Лопес представила в день своего 56-летия — 24 июля.

Видео с танцем набрало уже более 800 тысяч просмотров и привлекло внимание самой певицы.

Напомним, что 1 августа в Астане прошел первый концерт Джей Ло, второй пройдет 10 августа на центральном стадионе Алматы.

Полиция Алматы показала, какие улицы будут перекрыты 10 августа — в день концерта американской суперзвезды.

Ранее в акимате сообщили, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок. Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов ранее сообщил, что для Дженнифер Лопес в Алматы планируется специальная культурная программа, которая пока находится на стадии согласования. Также он поделился некоторыми подробностями предстоящего выступления.