РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:22, 08 Август 2025 | GMT +5

    Джей Ло понравилось видео танцовщиц из Актобе

    Американская поп-звезда Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram Stories видео с танцующими девушками из Актобе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Джей Ло понравилось видео танцовщиц из Актобе
    Фото: кадр из видео

    Группа казахстанских танцовщиц исполнила яркий танец под новый зажигательный трек певицы Birthday, который Лопес представила в день своего 56-летия — 24 июля.

    Видео с танцем набрало уже более 800 тысяч просмотров и привлекло внимание самой певицы.

    Напомним, что 1 августа в Астане прошел первый концерт Джей Ло, второй пройдет 10 августа на центральном стадионе Алматы.

    Полиция Алматы показала, какие улицы будут перекрыты 10 августа — в день концерта американской суперзвезды.

    Ранее в акимате сообщили, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок. Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.

    Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов ранее сообщил, что для Дженнифер Лопес в Алматы планируется специальная культурная программа, которая пока находится на стадии согласования. Также он поделился некоторыми подробностями предстоящего выступления.

     

    Теги:
    Культура Соцсети Актобе Музыка
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают