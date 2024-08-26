Джеки Чан пронесет факел перед церемонией открытия Паралимпийских игр в Париже

Известный актер Джеки Чан станет одним из факелоносцев в преддверии церемонии открытия Паралимпийских игр-2024 в Париже, передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.

70-летний актер, известный своими трюками и боевыми сценами, примет участие в эстафете паралимпийского огня в среду в столице Франции за несколько часов до начала церемонии открытия, сообщил организационный комитет.

Французская актриса Эльза Зильберштейн и хореограф Бенжамен Мильпье также примут участие в эстафете.

Напомним, паралимпийский огонь начал путешествие по городам Франции, ранее проделав путь путь под Ла-Маншем.

Британские факелоносцы отправились из деревни Сток-Мандевилл и встретились со своими французскими коллегами на полпути. Среди них была Лора Миллс, правнучка сэра Людвига Гуттмана, основателя паралимпийского движения и первых Паралимпийских игр. На выезде из туннеля в коммуне Кале были зажжены 11 других факелов.

Путешествие завершится в среду 28 августа в Париже. Именно в этот день будет зажжен паралимпийский огонь.

Паралимпийцы Казахстана в восьмой раз примут участие в Паралимпийских играх. С 1996 года по настоящее время наши спортсмены завоевали 7 медалей (2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую) на летних Паралимпийских играх. Ранее премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр 2024, вручил государственный флаг Казахстана и пожелал им удачи.

Первый поток паралимпийцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, уже отправился в Париж.

Как пройдет Паралимпиада 2024 в Париже, читайте в материале Kazinform.