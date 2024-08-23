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    08:00, 23 Август 2024 | GMT +6

    Как пройдет Паралимпиада 2024 в Париже

    Как пройдет Паралимпиада 2024 в Париже
    Коллаж: Kazinform

    С завершением Олимпийских игр 2024 года Париж готовится принять Паралимпийские игры, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября. О видах спорта, подробностях церемонии открытия, а также изменениях в деревне для паралимпийцев читайте в материале агентства Kazinform.

    Столица Франции уже трижды принимала Летние Олимпийские игры, но это будут первые Летние Паралимпийские игры для города. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября, и в ней примут участие 4 400 спортсменов, сообщается на сайте Игр.

    Подобно Олимпийским играм 2024, где впервые в истории игр было достигнуто полное гендерное равенство, Паралимпийские игры 2024 также войдут в историю благодаря рекордным 236 медальным дисциплинам для женщин и самому большому количеству участниц в истории. Всего спортсмены разыграют 549 комплектов медалей.

    Виды спорта

    В спортивную программу Паралимпийских игр 2024 войдут такие виды спорта:

    • Баскетбол на колясках
    • Бочча
    • Волейбол сидя
    • Голбол
    • Настольный паратеннис
    • Парабадминтон
    • Паравелоспорт (трек и шоссе)
    • Парагребля
    • Парадзюдо
    • Параканоэ
    • Параконный спорт
    • Паралимпийская легкая атлетика
    • Паралимпийская стрельба из лука
    • Парапауэрлифтинг
    • Параплавание
    • Паратриатлон
    • Паратхэквондо
    • Регби на колясках
    • Стрелковый параспорт
    • Теннис на колясках
    • Фехтование на колясках
    • Футбол для незрячих

    Церемония открытия

    28 августа, в среду, в 23:00 по времени Астаны (время уточняется) площадь Согласия и Елисейские поля станут сценой для уникального праздника в самом сердце Парижа, говорится на сайте Игр.

    - Церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже станет первой в своем роде, но ее концепция монументальности и общедоступности является для меня, прежде всего, великолепным источником вдохновения. Это представление преобразит сердце Парижа — от Елисейских полей до площади Согласия — невиданными ранее выступлениями. Представление, которое продемонстрирует спортсменов-паралимпийцев и ценности, которые они воплощают. Представление, которое объединит зрителей и телезрителей по всему миру вокруг уникального духа Паралимпийских игр, - сказал художественный руководитель церемонии Тома Жолли.

    Как пройдет Паралимпиада 2024 в Париже
    Кадр из видео olympics.com

    Церемонию на знаменитых Елисейских полях откроет парад, в котором примут участие до 184 делегаций со всего мира. Обладатели билетов будут наблюдать за официальным парадом на площади Согласия, где также будут проходить протокольные и художественные церемонии.

    Площадь Согласия — знаменитая парижская площадь, расположенная между Елисейскими полями и садом Тюильри, всего в нескольких шагах от Национального собрания и Гран-Пале.

    - Чтобы привлечь внимание к достижениям паралимпийцев, ценностям, которые они представляют, и эмоциям, которые вызывают в нас их выступления, „Париж 2024“ решил пойти на нововведение и впервые организовать церемонию открытия Паралимпийских игр за пределами стадиона. Церемония в самом центре города не только выделяется местом и обстановкой, в которой окажутся ведущие спортсмены и зрители со всего мира. Она демонстрирует наше стремление воспользоваться тем, что наша страна впервые принимает Паралимпийские игры, чтобы поднять вопрос большего включения людей с ограниченными возможностями в жизнь нашего общества, - сказал президент оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге.

    Паралимпийская деревня

    При проектировании и строительстве Олимпийской и Паралимпийской деревни уже были учтены несколько элементов для размещения спортсменов с ограниченной подвижностью, сообщает Olympics.

    - Общественные места, дороги, тротуары и пешеходные переходы были спроектированы так, чтобы через них могли проезжать пользователи инвалидных колясок. Это соответствует стандартам универсальной доступности, — объясняет директор деревни Лоран Мишо.

    Как выглядит Олимпийская деревня
    Фото: Сали Сабиров / НОК

    На открытых участках основная задача заключается в обозначении нескольких ступенек, которые не очень заметны и представляют опасность для спортсменов.

    «Мы наносим желто-черные полосы, чтобы их было легко заметить, так как они могут стать причиной спотыкания», — подтверждает руководитель участка.

    Что касается квартир в деревне, то используются только те, которые оборудованы хотя бы одной ванной комнатой, приспособленной для людей с ограниченной подвижностью и удобной для паралимпийцев.

    - Нам требуется 9 000 кроватей по сравнению с 14 000 во время Олимпийского периода, что позволило нам сократить размер деревни и не использовать здания на Иль-Сен-Дени, — сообщил Лоран Мишо, - Мы добавляем временные поручни в ванных комнатах, а также инвалидные коляски в душевых для облегчения перемещений.

    Казахстанская делегация

    Паралимпийцы Казахстана в восьмой раз примут участие в Паралимпийских играх. С 1996 года по настоящее время наши спортсмены завоевали 7 медалей (2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую) на летних Паралимпийских играх. Ранее премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр 2024, вручил государственный флаг Казахстана и пожелал им удачи.

    Первый поток паралимпийцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, уже отправился в Париж. В состав делегации вошли спортсмены, представляющие сборные команды по волейболу сидя, паранастольному теннису и параплаванию. 

    Как пройдет Паралимпиада 2024 в Париже
    Фото: primeminister.kz
    Как пройдет Паралимпиада 2024 в Париже
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    В копилке сборной Казахстана 33 лицензии. В 9 видах спорта (параплавание, парапауэрлифтинг, паралёгкая атлетика, параканоэ, паратхэквондо, волейбол сидя — мужчины, парапулевая стрельба, паранастольный теннис, парадзюдо) соревнуются 44 спортсмена.

    Билеты

    На сайте Игр продаются билеты на все дисциплины и Церемонию открытия. Стоимость билетов на спортивные состязания начинается от 15 евро, а на Церемоиню открытия - от 150 евро на одного человека. Предусмотрены скидки за семейные пакеты и при покупке билетов на несколько дисциплин сразу.

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт Париж Параспорт Олимпиада 2024 Паралимпиада 2024
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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