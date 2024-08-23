Как пройдет Паралимпиада 2024 в Париже

С завершением Олимпийских игр 2024 года Париж готовится принять Паралимпийские игры, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября. О видах спорта, подробностях церемонии открытия, а также изменениях в деревне для паралимпийцев читайте в материале агентства Kazinform.

Столица Франции уже трижды принимала Летние Олимпийские игры, но это будут первые Летние Паралимпийские игры для города. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября, и в ней примут участие 4 400 спортсменов, сообщается на сайте Игр.

Подобно Олимпийским играм 2024, где впервые в истории игр было достигнуто полное гендерное равенство, Паралимпийские игры 2024 также войдут в историю благодаря рекордным 236 медальным дисциплинам для женщин и самому большому количеству участниц в истории. Всего спортсмены разыграют 549 комплектов медалей.

Виды спорта

В спортивную программу Паралимпийских игр 2024 войдут такие виды спорта:

Баскетбол на колясках

Бочча

Волейбол сидя

Голбол

Настольный паратеннис

Парабадминтон

Паравелоспорт (трек и шоссе)

Парагребля

Парадзюдо

Параканоэ

Параконный спорт

Паралимпийская легкая атлетика

Паралимпийская стрельба из лука

Парапауэрлифтинг

Параплавание

Паратриатлон

Паратхэквондо

Регби на колясках

Стрелковый параспорт

Теннис на колясках

Фехтование на колясках

Футбол для незрячих

Церемония открытия

28 августа, в среду, в 23:00 по времени Астаны (время уточняется) площадь Согласия и Елисейские поля станут сценой для уникального праздника в самом сердце Парижа, говорится на сайте Игр.

- Церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже станет первой в своем роде, но ее концепция монументальности и общедоступности является для меня, прежде всего, великолепным источником вдохновения. Это представление преобразит сердце Парижа — от Елисейских полей до площади Согласия — невиданными ранее выступлениями. Представление, которое продемонстрирует спортсменов-паралимпийцев и ценности, которые они воплощают. Представление, которое объединит зрителей и телезрителей по всему миру вокруг уникального духа Паралимпийских игр, - сказал художественный руководитель церемонии Тома Жолли.

Кадр из видео olympics.com

Церемонию на знаменитых Елисейских полях откроет парад, в котором примут участие до 184 делегаций со всего мира. Обладатели билетов будут наблюдать за официальным парадом на площади Согласия, где также будут проходить протокольные и художественные церемонии.

Площадь Согласия — знаменитая парижская площадь, расположенная между Елисейскими полями и садом Тюильри, всего в нескольких шагах от Национального собрания и Гран-Пале.

- Чтобы привлечь внимание к достижениям паралимпийцев, ценностям, которые они представляют, и эмоциям, которые вызывают в нас их выступления, „Париж 2024“ решил пойти на нововведение и впервые организовать церемонию открытия Паралимпийских игр за пределами стадиона. Церемония в самом центре города не только выделяется местом и обстановкой, в которой окажутся ведущие спортсмены и зрители со всего мира. Она демонстрирует наше стремление воспользоваться тем, что наша страна впервые принимает Паралимпийские игры, чтобы поднять вопрос большего включения людей с ограниченными возможностями в жизнь нашего общества, - сказал президент оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге.

Паралимпийская деревня

При проектировании и строительстве Олимпийской и Паралимпийской деревни уже были учтены несколько элементов для размещения спортсменов с ограниченной подвижностью, сообщает Olympics.

- Общественные места, дороги, тротуары и пешеходные переходы были спроектированы так, чтобы через них могли проезжать пользователи инвалидных колясок. Это соответствует стандартам универсальной доступности, — объясняет директор деревни Лоран Мишо.

Фото: Сали Сабиров / НОК

На открытых участках основная задача заключается в обозначении нескольких ступенек, которые не очень заметны и представляют опасность для спортсменов.

«Мы наносим желто-черные полосы, чтобы их было легко заметить, так как они могут стать причиной спотыкания», — подтверждает руководитель участка.

Что касается квартир в деревне, то используются только те, которые оборудованы хотя бы одной ванной комнатой, приспособленной для людей с ограниченной подвижностью и удобной для паралимпийцев.

- Нам требуется 9 000 кроватей по сравнению с 14 000 во время Олимпийского периода, что позволило нам сократить размер деревни и не использовать здания на Иль-Сен-Дени, — сообщил Лоран Мишо, - Мы добавляем временные поручни в ванных комнатах, а также инвалидные коляски в душевых для облегчения перемещений.

Казахстанская делегация

Паралимпийцы Казахстана в восьмой раз примут участие в Паралимпийских играх. С 1996 года по настоящее время наши спортсмены завоевали 7 медалей (2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую) на летних Паралимпийских играх. Ранее премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр 2024, вручил государственный флаг Казахстана и пожелал им удачи.

Первый поток паралимпийцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, уже отправился в Париж. В состав делегации вошли спортсмены, представляющие сборные команды по волейболу сидя, паранастольному теннису и параплаванию.

Фото: primeminister.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В копилке сборной Казахстана 33 лицензии. В 9 видах спорта (параплавание, парапауэрлифтинг, паралёгкая атлетика, параканоэ, паратхэквондо, волейбол сидя — мужчины, парапулевая стрельба, паранастольный теннис, парадзюдо) соревнуются 44 спортсмена.

Билеты

На сайте Игр продаются билеты на все дисциплины и Церемонию открытия. Стоимость билетов на спортивные состязания начинается от 15 евро, а на Церемоиню открытия - от 150 евро на одного человека. Предусмотрены скидки за семейные пакеты и при покупке билетов на несколько дисциплин сразу.