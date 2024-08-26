Британские факелоносцы передали французским спортсменам паралимпийский огонь. Двенадцать факелов начали путешествие по городам Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

Паралимпийский огонь начал путешествие по городам Франции, ранее проделав путь путь под Ла-Маншем.

Британские факелоносцы отправились из деревни Сток-Мандевилл и встретились со своими французскими коллегами на полпути. Среди них была Лора Миллс, правнучка сэра Людвига Гуттмана, основателя паралимпийского движенияи и первых Паралимпийских игр.

На выезде из туннеля в коммуне Кале были зажжены 11 других факелов. Их пронесут по городам Франции, чтобы вовлечь как можно больше французов в эстафету паралимпийского огня и привлечь внимание сообществ к жизни людей с ограниченными возможностями.

Путешествие завершится в среду 28 августа в Париже. Именно в этот день будет зажжен паралимпийский огонь. Спортивные соревнования продлятся до 8 сентября.

Паралимпийцы Казахстана в восьмой раз примут участие в Паралимпийских играх. С 1996 года по настоящее время наши спортсмены завоевали 7 медалей (2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую) на летних Паралимпийских играх. Ранее премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр 2024, вручил государственный флаг Казахстана и пожелал им удачи.

Первый поток паралимпийцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, уже отправился в Париж.

Как пройдет Паралимпиада 2024 в Париже, читайте в материале Kazinform.