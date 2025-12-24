Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи

Джеки Чан считается одним из самых преданных сторонников олимпийского движения. Он уже третий раз участвует в эстафете олимпийского огня. Актер пронес факел на играх в Пекине в 2008 и 2022 годах, а также на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году.

— Для меня большая честь снова быть факелоносцем. Каждый раз, когда я несу олимпийский огонь, это не просто факел, это дух спорта, человечности. Ты передаешь не просто огонь. Ты передаешь мир и любовь, — заявил он.

Вместе с актером факел между руинами древнеримского города пронесли фехтовальщик Сандро Куомо, пловчиха Иммаколата Черасуоло и факелоносец Мария Маринелла Биакка.

Как сообщает BusinessMirror, эстафета пройдет через все 110 итальянских провинций и в общей сложности преодолеет 12 тысяч км. Финишной точкой станет стадион «Сан-Сиро» в Милане, где 6 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.

