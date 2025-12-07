Эстафета Олимпийского огня стартовала в Риме

Огонь пронесется по всем регионам Италии и прибудет в Милан накануне старта зимних Игр, 5 февраля.

В пятницу днем президент Республики Серджио Маттарелла зажег олимпийский факел, призвав к миру во всем мире в соответствии с ценностями Олимпийских Игр.

Турне по Риму началось в субботу утром на стадионе «Дей Марми» в присутствии президентов Буонфиль и Малаго, которые зажгли факел.

Эстафету приняли четыре звезды итальянского спорта: Грегорио Палтриньери, Элиза Ди Франциска и Джанмарко Тамбери. Особенно эмоциональной была сцена передачи факела баскетболисту Ахиллу Полонаре, который борется с одной из форм миелолейкоза.

А. Полонара вынес факел со стадиона под громкие аплодисменты.

После того, как факел покинул стадион «Дей Марми», его приняли несколько федеральных президентов, в том числе представитель спортивного танца Лаура Лунетта. По пути эстафету передали Джованни Малаго, президенту фонда «Милан-Кортина», недалеко от центра Джулио Онести.

На Пьяцца Кавур настала очередь чемпиона Маттео Берреттини. Наконец, пламя переместилось в замок Святого Ангела, где его ждал баскетболист Джиджи Датоме, и вечером оно добралось до финиша.

Начиная с воскресенья, огонь будут нести 10 тысяч факелоносцев, и он будет пересекать всю Италию в течение 63 дней, проходя через все 20 регионов, 110 провинций полуострова и многие объекты ЮНЕСКО.

Это обширный и символичный маршрут, который разнесет олимпийский энтузиазм по всей стране, прежде чем достигнет места назначения к началу соревнований.

Факелы Milan — Cortina 2026 были названы «Незаменимыми», чтобы напомнить о минималистском стиле, который их характеризует, и подчеркнуть центральную роль огня. Они были изготовлены компанией Eni, партнером-презентатором проекта «Путешествие олимпийского огня», в сотрудничестве с компанией Versalis и стали первыми в истории Олимпийских игр, которые получили сертификат обновленного класса А на использование переработанных материалов, из которых они были изготовлены.

Факел является универсальным символом единства, надежды и упорства и воплощает в себе основные ценности дружбы, уважения и совершенства, которые лежат в основе Олимпийских игр.

Одним из факелоносцем также стал известный футболист «Милана» Златан Ибрагимович.