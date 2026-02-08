РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:40, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Джефф Безос потерял позиции в рейтинге Forbes из-за обвала акций Amazon

    Основатель компании Amazon Джефф Безос потерял несколько позиций в списке самых состоятельных людей мира на фоне резкого падения котировок акций компании, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Джефф Безос
    Фото: t.me/BILD_Russian/

    Ранее на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Amazon подешевели более чем на 9% после публикации слабого прогноза по прибыли и заявлений о значительном росте расходов.

    Как отмечает журнал Forbes, состояние Безоса за один день сократилось на $16 млрд и составило $218,9 млрд. Финансовые результаты компании за квартал и планы Amazon на 2026 год не устроили инвесторов. Сообщается, что прибыль на одну акцию составила $1,95, что оказалось ниже рыночных ожиданий.

    Кроме того, обеспокоенность участников рынка вызвали планы компании инвестировать около $200 млрд в следующем году. На этом фоне акции Amazon вскоре после начала торгов опустились примерно до $202 за акцию.

    Аналитики отмечают, что распродажа акций во многом связана с ростом затрат на развитие технологий искусственного интеллекта.

    Падение котировок напрямую отразилось на позициях Безоса в рейтинге миллиардеров: его опередил глава Meta Марк Цукерберг, чье состояние Forbes оценивает в $226,6 млрд.

    В результате Безос опустился на пятое место, тогда как первое по-прежнему занимает Илон Маск.

    Ранее Amazon сообщил о намерении запустить второй этап масштабного сокращения персонала в рамках плана по уменьшению численности корпоративных сотрудников примерно на 30 тысяч человек.

    В октябре компания уже уволила около 14 тысяч офисных работников — примерно половину от заявленного объема сокращений.

    Теги:
    Акции Рейтинг Мировые новости США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
