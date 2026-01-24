Массовые увольнения в Amazon: десятки тысяч сотрудников могут потерять работу

В октябре компания уже уволила около 14 тысяч офисных работников — примерно половину от заявленного объема сокращений. Отмечается, что новая волна увольнений может оказаться сопоставимой по масштабам с предыдущей и начаться уже во вторник, 27 января.

Ожидается, что сокращения затронут подразделения Amazon Web Services (AWS), розничное направление, Prime Video, а также департамент People Experience and Technology, отвечающий за управление персоналом.

Октябрьский этап увольнений компания ранее связывала с активным внедрением решений на базе искусственного интеллекта. Amazon отмечала, что нынешнее поколение ИИ является самым прорывным технологическим скачком со времен появления интернета и позволяет бизнесу развиваться значительно быстрее.

В то же время генеральный директор Amazon Энди Джэсси позднее заявил аналитикам, что сокращения не продиктованы ни финансовыми причинами, ни напрямую развитием ИИ. По его словам, основная проблема заключается в корпоративной культуре и избыточной бюрократии, которая привела к росту числа управленческих уровней и раздутому штату.

Ранее, в 2025 году, Джэсси уже предупреждал, что повышение эффективности за счет искусственного интеллекта неизбежно приведет к уменьшению числа офисных сотрудников компании. Многие крупные корпорации сегодня активно используют ИИ для разработки программного обеспечения и автоматизации рутинных процессов, стремясь сократить издержки и снизить зависимость от человеческого труда.

В декабре Amazon представила новые ИИ-модели на ежегодной конференции AWS. Планируемое сокращение 30 тысяч сотрудников затронет менее 2% от общего штата Amazon, насчитывающего около 1,58 млн человек, однако составит почти 10% корпоративного персонала. Основная часть работников компании занята в логистических центрах и на складах.

Предстоящее увольнение станет самым масштабным за всю 30-летнюю историю Amazon. Для сравнения, в 2022 году компания сократила порядка 27 тысяч рабочих мест. Сотрудникам, попавшим под октябрьскую волну сокращений, было предоставлено 90 дней для поиска новых позиций внутри Amazon или за ее пределами.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США настаивают на введении «налога на роботов» для компаний, которые заменяют людей технологиями, поскольку ИИ может заменить 100 млн рабочих мест в США.