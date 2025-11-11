РУ
    13:30, 11 Ноябрь 2025

    Двухкомнатные квартиры — самые востребованные на рынке жилья в Казахстане

    В октябре в Казахстане совершили 41 тысячу сделок по купле-продаже жилья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Двухкомнатные квартиры стали самыми востребованными на рынке жилья в Казахстане
    Фото: Pexels

    В октябре 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 41 259, из них 8 717 — по индивидуальным домам и 32 542 — по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с сентябрем 2025 года (41 313) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,1%. Лидерами по количеству сделок остаются Астана (8 945 — 21,7%) и Алматы (7 868 — 19,1%), а также Карагандинская область (2 982 — 7,2%). Меньше всего сделок провели в области Улытау — 327 сделок (0,8%).

    По сравнению с сентябрем наибольший рост сделок зарегистрирован в Костанайской области (+15,8%), Шымкенте (+7,7%) и Алматинской (+7,4%) области. Наибольший спад за месяц произошел в Кызылординской области (-28,4%), Алматы (-11,2%) и Актюбинской области (-5,2%).

    Количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 0,3% (на 110 сделок). Всего в октябре 2025 года по квартирам совершено 32 542 сделок — это 78,9% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на Астану (27%), Алматы (22,2%) и Карагандинскую область (7,8%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в октябре 2025 года по ним было оформлено 12 399 сделок.

    По индивидуальным домам количество сделок за месяц увеличилось на 0,6% (на 56 сделок). Всего в октябре их было зарегистрировано 8 717. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Костанайской (+18,4%), Восточно-Казахстанской (+16,5%) и Западно-Казахстанской (+11%) областях. Наибольший спад за месяц произошел в области Улытау (-15,9%) Кызылординской (-10,7%) и Карагандинской (-8,3%) областях.

    По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года количество сделок увеличилось на 5,4%, (октябрь 2024 г. — 39 143 сделки). Наибольший рост сделок был отмечен в Астане (27,9%), наибольшее снижение — в области Улытау (-38%). Увеличение также наблюдается в количестве сделок за январь–октябрь 2025 года по сравнению c январем-октябрем 2024 года, что составляет 3,5%.

    Ранее мы рассказывали, насколько доступно жилье в Казахстане по сравнению с другими странами.

    Жилье Статистика Покупка жилья
    Анастасия Палагутина
