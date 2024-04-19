Двух мужчин в Алматы арестовали за «шутку» о бомбе в ТРЦ

Оперативному дежурному департамента полиции г. Алматы поступил звонок от начальника службы безопасности кинотеатра «Синемакс» ТРЦ «Достык Плаза» о том, что он заметил двух подозрительных посетителей, которые между собой обсуждали где заложить бомбу. На указанный адрес направились патрульные наряды сил полиции, взрывотехническая, кинологическая и другие оперативные службы города, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

В ходе осмотра здания, парковки и прилегающей территории торгового центра взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и других предметов, представляющих угрозу, не обнаружено. Обследование проводилось без эвакуации.

По результатам проверки установлены и доставлены в управление полиции Медеуского района двое мужчин, которые пояснили, что беседовали друг с другом в шутливой форме и не имели плохих намерений.

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Алматы действия одного из «шутников» квалифицированы по части 1 статьи 434 КоАП как нарушение общественного порядка и спокойствия физических лиц. За свой необдуманный поступок он привлечен к аресту на 15 суток. Его собеседник до установления личности водворен в приемник-распределитель ДП г. Алматы на 30 суток.

Ранее в сети распространилась рассылка о якобы готовящихся массовых убийствах в школах Астаны.

Полиция столицы проверила организации образования Астаны и пришла к выводу, что публикации не соответствуют действительности.