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    10:06, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Полиция проверила столичные школы из списка «массшутеров»

    Полиция проверила столичные школы из списка «массшутеров»
    Фото: коллаж Kazinform/pixabay.com

    Департамент полиции города Астаны проверил школы, указанные в рассылке неизвестных о якобы планирующихся массовых расстрелах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Департамент полиции сообщает, что публикация, распространенная в мессенджерах, в т. ч. в  Теlegram об угрозе терроризма в школах города, не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами. Просим жителей сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации, — отметили в ведомстве.

    В департаменте полиции предупредили, что за распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность.

    Ранее сообщалось, что рассылку с угрозами массовых убийств в школах Астаны распространили неизвестные. В сообщении был составлен список школ, где якобы будут расстрелы. Эти сообщения  вызвали тревогу у населения. 

    Теги:
    Соцсети Дети Полиция Астана Видео школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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