Полиция проверила столичные школы из списка «массшутеров»

Департамент полиции города Астаны проверил школы, указанные в рассылке неизвестных о якобы планирующихся массовых расстрелах, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Департамент полиции сообщает, что публикация, распространенная в мессенджерах, в т. ч. в Теlegram об угрозе терроризма в школах города, не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами. Просим жителей сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации, — отметили в ведомстве.

В департаменте полиции предупредили, что за распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что рассылку с угрозами массовых убийств в школах Астаны распространили неизвестные. В сообщении был составлен список школ, где якобы будут расстрелы. Эти сообщения вызвали тревогу у населения.