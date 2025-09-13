РУ
    11:36, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Двоих пострадавших в ДТП в Мангистауской области транспортируют в Астану

    Врачи стабилизируют состояние двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии в Мангистауской области, для последующей транспортировки в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Фото: Минздрав РК

    Двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии на автодороге Бекет-ата — Шопан-ата в Мангистауской области, накануне транспортировали бортом санитарной авиации из Жанаозена в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

    По дальнейшему лечению двух пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, сегодня проведены телемедицинские консультации с участием специалистов республиканских центров Минздрава. В ближайшие дни их рекомендовано госпитализировать в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане.

    Одна из них с диагнозом — политравма, получила ушиб обоих легких, что вызывает периоды десатурации и может осложнить транспортировку. Состояние другой пациентки стабильное, уже не вызывает опасений.

    Третий пострадавший, остался в больнице города Жанаозен, его состояние стабильное.

    Ранее одного из пострадавших доставили санавиацией в Актау.

    Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

    По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Toyota Hiace» не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась на обочину. В салоне находились пассажиры.

    Теги:
    Пострадавшие ДТП Регионы Казахстана Астана Авария Минздрав РК Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
