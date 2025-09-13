Двоих пострадавших в ДТП в Мангистауской области транспортируют в Астану
Врачи стабилизируют состояние двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии в Мангистауской области, для последующей транспортировки в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.
Двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии на автодороге Бекет-ата — Шопан-ата в Мангистауской области, накануне транспортировали бортом санитарной авиации из Жанаозена в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.
По дальнейшему лечению двух пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, сегодня проведены телемедицинские консультации с участием специалистов республиканских центров Минздрава. В ближайшие дни их рекомендовано госпитализировать в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане.
Одна из них с диагнозом — политравма, получила ушиб обоих легких, что вызывает периоды десатурации и может осложнить транспортировку. Состояние другой пациентки стабильное, уже не вызывает опасений.
Третий пострадавший, остался в больнице города Жанаозен, его состояние стабильное.
Ранее одного из пострадавших доставили санавиацией в Актау.
Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Toyota Hiace» не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась на обочину. В салоне находились пассажиры.