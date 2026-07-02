Движение поездов Tarlan Astana возобновлено после возгорания электрокабелей

Движение поездов Tarlan Astana восстановлено. Система работает в штатном режиме.

— Сегодня в 13:28 на перегоне между станциями «Сығанақ» и «Бәйтерек» произошло возгорание кабеля. В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было временно приостановлено. Возгорание оперативно ликвидировано. После проверки состояния инфраструктуры и подтверждения безопасности движение поездов возобновлено в полном объеме, — говорится в сообщении CTS.