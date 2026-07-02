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    Движение поездов Tarlan Astana возобновлено после возгорания электрокабелей

    Движение поездов Tarlan Astana восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает City Transportation Systems, передает Kazinform.

    LRT
    Фото: Kazinform

    Движение поездов Tarlan Astana восстановлено. Система работает в штатном режиме.

    — Сегодня в 13:28 на перегоне между станциями «Сығанақ» и «Бәйтерек» произошло возгорание кабеля. В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было временно приостановлено. Возгорание оперативно ликвидировано. После проверки состояния инфраструктуры и подтверждения безопасности движение поездов возобновлено в полном объеме, — говорится в сообщении CTS.

    Отмечается, что пострадавших нет.

    Напомним, LRT официально переименовали в Tarlan Astana.

    LRT Транспорт Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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