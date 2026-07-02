Возгорание электрокабелей произошло на линии LRT в Астане

В районе Есиль Астаны на улице Сыганак произошло возгорание электрокабелей, расположенных на путях линии легкорельсового транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы. После этого специалисты LRT оперативно отключили электроснабжение на участке, что позволило сотрудникам МЧС приступить к ликвидации пожара.

Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано на площади один погонный метр. Для тушения использовался автономный ранцевый огнетушитель.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Работы на месте происшествия завершены. Инцидент не привел к распространению огня.

Ранее стало известно, что LRT официально переименовали в Tarlan Astana.

Напомним, 16 мая 2026 года в Астане открыли движение по долгожданной линии LRT, ставшей одним из крупнейших инфраструктурных проектов столицы.