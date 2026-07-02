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    Возгорание электрокабелей произошло на линии LRT в Астане

    В районе Есиль Астаны на улице Сыганак произошло возгорание электрокабелей, расположенных на путях линии легкорельсового транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Возгорание электрокабелей произошло на линии LRT в Астане
    кадр из видео

    Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы. После этого специалисты LRT оперативно отключили электроснабжение на участке, что позволило сотрудникам МЧС приступить к ликвидации пожара.

    Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано на площади один погонный метр. Для тушения использовался автономный ранцевый огнетушитель.

    По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

    Работы на месте происшествия завершены. Инцидент не привел к распространению огня.

    Ранее стало известно, что LRT официально переименовали в Tarlan Astana.

    Напомним, 16 мая 2026 года в Астане открыли движение по долгожданной линии LRT, ставшей одним из крупнейших инфраструктурных проектов столицы.

     

    LRT Происшествия, ЧС Астана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор