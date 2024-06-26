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    11:40, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Движение поездов на участке Тулькубас-Арыс восстановлено

    Поезд жд темір жол железная дорога рельсы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Движение поездов на участке Тулькубас-Арыс, где произошёл сход грузовых вагонов, открыто. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

    - Пассажиры задержанных поездов были обеспечены питанием и питьевой водой. Организовано 5 автобусов, на которых вывезено 492 пассажира. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников, - говорится в сообщении.

    Отмечается, что компания делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов.

    Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру «1433».

    Напомним, инцидент произошел на участке «Қарақшы» в Тюлькубасском районе. Грузовой поезд сошел с рельсов. 

     

    Теги:
    Туркестанская область Грузоперевозки Авария с Поездом Происшествия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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