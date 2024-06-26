Движение поездов на участке Тулькубас-Арыс восстановлено

Движение поездов на участке Тулькубас-Арыс, где произошёл сход грузовых вагонов, открыто. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

- Пассажиры задержанных поездов были обеспечены питанием и питьевой водой. Организовано 5 автобусов, на которых вывезено 492 пассажира. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников, - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов.

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Напомним, инцидент произошел на участке «Қарақшы» в Тюлькубасском районе. Грузовой поезд сошел с рельсов.