Грузовой поезд сошел с рельсов в Туркестанской области

Инцидент произошел на участке «Қарақшы» в Тюлькубасском районе. Грузовой поезд сошел с рельсов, передает агентство Kazinform.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, в результате аварии накренились 4-5 вагонов, и повредили высоковольтную линию электропередачи, что повлекло возгорание шпал и сухостоя.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров.

Пострадавших и погибших нет. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.