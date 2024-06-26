21:19, 25 Июнь 2024 | GMT +6
Грузовой поезд сошел с рельсов в Туркестанской области
Инцидент произошел на участке «Қарақшы» в Тюлькубасском районе. Грузовой поезд сошел с рельсов, передает агентство Kazinform.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, в результате аварии накренились 4-5 вагонов, и повредили высоковольтную линию электропередачи, что повлекло возгорание шпал и сухостоя.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров.
Пострадавших и погибших нет. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.