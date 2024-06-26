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    21:19, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Грузовой поезд сошел с рельсов в Туркестанской области

    Грузовой поезд сошел с рельсов в Туркестанской области
    Фото: кадр из видео

    Инцидент произошел на участке «Қарақшы» в Тюлькубасском районе. Грузовой поезд сошел с рельсов, передает агентство Kazinform.

    Согласно информации, предоставленной пресс-службой департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, в результате аварии накренились 4-5 вагонов, и повредили высоковольтную линию электропередачи, что повлекло возгорание шпал и сухостоя.

    Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров.

    Пострадавших и погибших нет. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

    Теги:
    Туркестанская область Грузоперевозки Видео Авария с Поездом Происшествия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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