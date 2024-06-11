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    11:29, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Движение по улице Байкадамова ограничат до 15 сентября в Алматы

    Трубы, ремонт, дороги, теплотрасса
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В Алматы заменят более 1,2 км трубопровода, эксплуатируемого с 1984 года, проходящего по улице Байкадамова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 12 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе города будет закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Движение будет закрыто в обе стороны.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию в 1984 году.

    Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

    Отмечается, что в этом году планируется реконструкция по 23 объектам общей протяженностью 20 км, что в два раза больше ежегодных показателей. Отработавшие свой 25-летний срок службы трубы будут заменены на предизолированные, рассчитанные на 30 и более лет эксплуатации. Это позволит снизить теплопотери, а также износ сетей на порядка 1,8%. На текущий год изношенность сетей теплоснабжения в Алматы составляет 57,9% (802,6 км из 1385,3 км).

    Ранее на три месяца закрыли движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской. А также закрыто движение по северной стороне улицы Дунаевского от улицы Жарокова в западном направлении. 

    Кроме того, на два месяца закрыли движение для автотранспорта на участке улицы Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. 

    Теги:
    Дороги Вода Отопление Алматы Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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