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    10:46, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    На три месяца закроют одну из улиц Алматы

    ремонт дороги
    Фото: КазАвтоЖол

    В Алматы ограничат движение на участке по улице Жургенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 8 июня по 15 сентября в Медеуском районе города будет закрыто движение для автотранспорта по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской. Движение будет закрыто в обе стороны.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 695 метров, введённого в эксплуатацию в 1988 году.

    - Этот трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 18 многоквартирных жилых домов, 61 частный дом, 1 детский сад, 1 школу и 13 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителем в период проведения реконструкции будет сохранена, - отметили в АлТС.

    Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

    Ранее на три месяца закрыли движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе.

    Кроме того, на два месяца закрыли движение для автотранспорта на участке улицы Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Алматы Благоустройство Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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