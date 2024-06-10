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    15:52, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Еще один участок дороги закроют в Алматы на три месяца

    Алматы
    Фото: Kazinform

    В Алматы на три месяца ограничат движение по северной стороне улицы Дунаевского из-за замены более 1,2 км трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 11 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе города будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Дунаевского от улицы Жарокова в западном направлении. Движение будет закрыто только в западном направлении.

    — Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1240 метров, который эксплуатируется с 1976 года. Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 153 многоквартирных жилых дома, 7 частных домов, 5 детских садов, 4 школы, 2 объекта здравоохранения и 15 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена, — отметили в АлТС.

    Ранее на три месяца закрыли движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, а также по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской.

    Кроме того, на два месяца закрыли движение для автотранспорта на участке улицы Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. 

    Теги:
    Ремонт Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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