    11:50, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение по проспекту Байдибек би в Шымкенте ограничат на две недели

    Изменение схемы движения транспорта связано со строительством транспортной развязки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: 2Gis

    С 12 декабря в Шымкенте будет частично закрыт участок проспекта Байдибек би. Ограничение затронет отрезок от пересечения с улицей Толеметова до улицы Акберен.

    — Мера необходима для безопасного и качественного выполнения строительных работ, — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    По данным ведомства, движение планируют полностью восстановить 26 декабря.

    Водителей предупреждают о временных неудобствах и просят соблюдать осторожность в зоне работ, учитывать обновленную схему движения и заранее планировать альтернативные маршруты.

    Отмечается, что введенные ограничения позволят подрядчику выполнить работы в полном объеме. Реализация проекта в дальнейшем должна разгрузить транспортные потоки в этой части города.

    Ранее сообщалось, кто построит магистральный мост на перекрестке проспекта Байдибек би и улицы Толеметова в Шымкенте и во сколько проект обойдется бюджету.

    Татьяна Корякина
