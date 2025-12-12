Движение по проспекту Байдибек би в Шымкенте ограничат на две недели

С 12 декабря в Шымкенте будет частично закрыт участок проспекта Байдибек би. Ограничение затронет отрезок от пересечения с улицей Толеметова до улицы Акберен.

— Мера необходима для безопасного и качественного выполнения строительных работ, — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По данным ведомства, движение планируют полностью восстановить 26 декабря.

Водителей предупреждают о временных неудобствах и просят соблюдать осторожность в зоне работ, учитывать обновленную схему движения и заранее планировать альтернативные маршруты.

Отмечается, что введенные ограничения позволят подрядчику выполнить работы в полном объеме. Реализация проекта в дальнейшем должна разгрузить транспортные потоки в этой части города.

Ранее сообщалось, кто построит магистральный мост на перекрестке проспекта Байдибек би и улицы Толеметова в Шымкенте и во сколько проект обойдется бюджету.