    19:17, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Движение по дороге к «Медеу» ограничат в Алматы

    19 октября в Алматы частично перекроют движение транспорта в связи с проведением ежегодной шоссейной велогонки среди любителей и ветеранов Giro d’Almaty, передает агентство Kazinform.

    Медеу
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Как сообщили в акимате города, ограничение движения будет действовать с 08:00 до 09:30 на западной стороне улицы Керей — Жанибек хандар — на участке от отеля Royal Tulip Almaty (ул. Керей — Жанибек хандар, 401/2) до высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

    Ограничение будет носить динамичный характер по мере прохождения участников соревнований.

    Шоссейная гонка среди любителей и ветеранов велоспорта Giro d'Almaty 2025 пройдет в два этапа — 18 и 19 октября.

    Ранее сообщалось, что в Алматы по дороге к высокогорному катку «Медеу» автомобиль сбил велосипедиста. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

