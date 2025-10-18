Движение по дороге к «Медеу» ограничат в Алматы

Как сообщили в акимате города, ограничение движения будет действовать с 08:00 до 09:30 на западной стороне улицы Керей — Жанибек хандар — на участке от отеля Royal Tulip Almaty (ул. Керей — Жанибек хандар, 401/2) до высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

Ограничение будет носить динамичный характер по мере прохождения участников соревнований.

Шоссейная гонка среди любителей и ветеранов велоспорта Giro d'Almaty 2025 пройдет в два этапа — 18 и 19 октября.

Ранее сообщалось, что в Алматы по дороге к высокогорному катку «Медеу» автомобиль сбил велосипедиста. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.