    09:57, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Движение открыли по трассам в Жамбылской области

    Об открытии движения в Жамбылской области сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    трассы
    Фото: Pexels

    2 января 2026 года в 09:00 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 159-238 (от с. Кенен до с. Кайнар).

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Ранее мы сообщали о текущей ситуации на дорогах страны.

