Движение открыли по трассам в Жамбылской области

2 января 2026 года в 09:00 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 159-238 (от с. Кенен до с. Кайнар).

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

