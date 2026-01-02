09:57, 02 Январь 2026 | GMT +5
Движение открыли по трассам в Жамбылской области
Об открытии движения в Жамбылской области сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.
2 января 2026 года в 09:00 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 159-238 (от с. Кенен до с. Кайнар).
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.
