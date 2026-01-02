Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 2 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 2 января 2026 года введено изменение скоростного режима с 80 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта:

Акмолинская область

— на участках автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18-232;

— на участках автодороги республиканского значения KAZ 01 «Астана-Караганды-Алматы», км 30-92, участок поседок Жибек-Жолы –станция Анар.

Карагандинская область

— на участках автодороги республиканского значения KAZ 01 «Астана-Караганды-Алматы», км 92-164, участок станция Анар — город Темиртау.

Также в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий (ветер, густой туман, ограничение видимости) с 19:20 1 января 2026 года в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР», 159-238 км, участок «Новый обход перевала Кордай» (село Кенен — село Кайнар.).

Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

Ориентировочное время открытия — 2 января 2026 года в 09:00 часов.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, по данным синоптиков, на большей части Казахстана сохраняются снег, метель, на северо-западе днем сильный снег, на юго-западе и юго-востоке страны — осадки (дождь, снег).