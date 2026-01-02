Снег и метель накроют большую часть Казахстана

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на северо-западе днем сильный снег, на юго-западе и юго-востоке страны — осадки (дождь, снег). Лишь в центре, юге ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

Напомним, согласно консультативному прогнозу январь ожидается теплым, средняя за месяц температура воздуха на всей территории республики прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса.