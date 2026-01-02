РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:10, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Снег и метель накроют большую часть Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 2 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Снег и метель накроют большую часть Казахстана
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на северо-западе днем сильный снег, на юго-западе и юго-востоке страны — осадки (дождь, снег). Лишь в центре, юге ожидается погода без осадков.

    По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

    Напомним, согласно консультативному прогнозу январь ожидается теплым, средняя за месяц температура воздуха на всей территории республики прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса. 

    Диана Калманбаева
