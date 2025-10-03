РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:28, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассе Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи

    Ограничение движения вводится для всех видов транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол»

    закрыта дорога, знак стоп
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    — 3 октября в 01:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6–66 (участок с. Ушанское — г. Серебрянск), — уточнили в нацкомпании «КазАвтоЖол».

    Дополнительную информацию можно получить в любое время суток, позвонив в колл-центр 1403.

    Напомним, ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области ожидается временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются осадки (дождь, снег).

    Теги:
    КазАвтоЖол ВКО Непогода Закрытие дорог Усть-Каменогорск
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
