Движение ограничили на трассе Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи

— 3 октября в 01:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6–66 (участок с. Ушанское — г. Серебрянск), — уточнили в нацкомпании «КазАвтоЖол».

Дополнительную информацию можно получить в любое время суток, позвонив в колл-центр 1403.

Напомним, ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области ожидается временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются осадки (дождь, снег).