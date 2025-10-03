Дождь, снег и заморозки: штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана

03 октября ночью на севере Кызылординской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах области сохраняются заморозки 1 градус. На севере, западе, в пустынных районах области и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью по Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области ожидается временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются осадки (дождь, снег).

Ночью по области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, юге, в центре области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, востоке области туман, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег).

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается туман, гололед. Ветер западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер западный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

03-05 октября в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ночью на севере, юге области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.