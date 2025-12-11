РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:33, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах в трех регионах Казахстана

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в двух области, передает агентство Kazinform.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщает нацкомпания, 11 декабря в 15:30 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

    Кызылординская область

    • автодорога "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 1806-2055 (от границы города Кызылорда до границы Туркестанской области);

    Туркестанская область

    • автодорога "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 2055-2095 (от границы Кызылординской области до границы Туркестана).

    Ориентировочное время открытия дорог – 12 декабря в 05:00.

    Также, в Жамбылской области на участке от села Кордай до транспортной развязки Шу введено ограничение движения для грузового транспорта.

    Ориентировочное время снятия ограничения - 12 декабря в 10:00.

    Теги:
    КазАвтоЖол Туркестанская область Жамбылская область Закрытие дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
