16:33, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на трассах в трех регионах Казахстана
В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в двух области, передает агентство Kazinform.
Как сообщает нацкомпания, 11 декабря в 15:30 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:
Кызылординская область
- автодорога "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 1806-2055 (от границы города Кызылорда до границы Туркестанской области);
Туркестанская область
- автодорога "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 2055-2095 (от границы Кызылординской области до границы Туркестана).
Ориентировочное время открытия дорог – 12 декабря в 05:00.
Также, в Жамбылской области на участке от села Кордай до транспортной развязки Шу введено ограничение движения для грузового транспорта.
Ориентировочное время снятия ограничения - 12 декабря в 10:00.