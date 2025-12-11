Движение ограничили на трассах в трех регионах Казахстана

Как сообщает нацкомпания, 11 декабря в 15:30 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Кызылординская область

автодорога "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 1806-2055 (от границы города Кызылорда до границы Туркестанской области);

Туркестанская область

автодорога "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 2055-2095 (от границы Кызылординской области до границы Туркестана).

Ориентировочное время открытия дорог – 12 декабря в 05:00.

Также, в Жамбылской области на участке от села Кордай до транспортной развязки Шу введено ограничение движения для грузового транспорта.

Ориентировочное время снятия ограничения - 12 декабря в 10:00.