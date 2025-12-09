21:20, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на трассах Акмолинской и Карагандинской областей
В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в двух области, передает агентство Kazinform.
Как сообщает нацкомпания, 8 декабря в 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих автодорогах:
Акмолинская область:
- на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.).
Карагандинская область:
- на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы» км 92-164 (гр.Акмолинской обл.- ПВП Темиртау).
Ориентировочное время открытия дороги — 9 декабря в 09:00.
Ранее сообщалось, что 9 декабря в Астане и 16 регионах ожидается штормовая погода.