    21:20, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах Акмолинской и Карагандинской областей

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в двух области, передает агентство Kazinform.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Қаракөз Әскербек / Kazinform

    Как сообщает нацкомпания, 8 декабря в 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих автодорогах:

    Акмолинская область:

    • на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.).

    Карагандинская область:

    • на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы» км 92-164 (гр.Акмолинской обл.- ПВП Темиртау).

    Ориентировочное время открытия дороги — 9 декабря в 09:00.

    Ранее сообщалось, что 9 декабря в Астане и 16 регионах ожидается штормовая погода.

    Теги:
    КазАвтоЖол Карагандинская область Непогода Закрытие дорог Акмолинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
