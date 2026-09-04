Движение на улицах Центральная и Талды временно ограничат в Алматы

В Алматы с 4 по 13 сентября временно ограничат движение на участке улиц Центральная и Талды — от улицы Какимбека Салыкова до улицы Жангир Хана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ.

— Необходимость проведения работ связана с повреждением ЛЭП-220 кВ № 2353 и № 2363, в результате чего была нарушена кольцевая схема сети 220 кВ, обеспечивающая надежность электроснабжения города Алматы и Алматинской агломерации, — уточнили в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Специалистам необходимо восстановить поврежденный кабельный участок в районе улиц Центральная и Талды. Работы будут проводиться круглосуточно с соблюдением необходимых мер безопасности.

Фото: акимат Алматы

В связи с этим на указанном участке временно изменят организацию дорожного движения.

Работы будут проводиться круглосуточно для восстановления надежной схемы электроснабжения города Алматы и Алматинской агломерации.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничения при поездках.

Напомним, с 31 августа по 14 сентября 2026 года в Алмалинском районе Алматы проводятся работы по прокладке тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей к строящемуся ЖК «Шевченко-Байзакова».

До 10 сентября в Алматинской области ограничили движение на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» между Жибек Жолы и Каскеленом.

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, временно ограничено движение транспорта.

В связи с подготовкой к отопительному сезону с 13 июля 2026 года ограничено движение автотранспорта по улице Снегина на участке между бульваром Мендикулова и проспекта Достык в микрорайоне Самал-2.

Из-за строительства LRT на улице Момышулы на участке от Монке би, по Толе би и до Абылай хана закрыты две средние полосы движения транспорта.