Движение на участке улицы Толе би ограничат на ночь в Алматы

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке улице Толе би, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 22:00 14 августа до 6:00 15 августа движение будет закрыто на участке от улицы Муканова до улицы Кожамкулова в связи с переустройством сетей электроснабжения.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Фото: акимат Алматы

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, 14 августа, в день концерта Канье Уэста в Алматы, движение ограничат на проспекте Абая, а также на улицах Байтурсынова и Сатпаева.

Также с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа на участке улицы Жандосова ограничат движение.

С 20:00 11 августа до 15 августа движение полностью перекрыто на участке от улицы Какимбека Салыкова до улицы Жангир хана.

В воскресенье, 16 августа в Алматы пройдет чемпионат мира по велоспорту. В связи с этим временно изменится схема движения транспорта на участке проспекта аль-Фараби от проспекта Достык до Талгарского тракта, а также на участке от проспекта Достык до улицы Навои.

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, будет временно ограничено движение транспорта.