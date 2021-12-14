Движение на участке пробивки проспекта Абая открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда осмотрел участок проспекта Абая, где в канун Дня Независимости открыто сквозное движение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На проспекте Абая завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до улицы Алатау в административном центре Наурызбайского района. Предусмотрено по три полосы для движения в обоих направлениях.

Над улицей Ашимова возведена 400-метровая эстакада, движение по которой планируется открыть до конца месяца. На данном отрезке организована временная схема движения со светофорным регулированием.

В ходе реализации проекта пробивки проспекта Абая построен также мост через реку Каргалы. Пробивка проспекта Абая до западной границы города позволила обеспечить беспрепятственный проезд транспорта.

Ранее была открыта развязка на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.

Бакытжан Сагинтаев также осмотрел строящуюся станцию метро «Б. Момышулы», где завершаются отделочные работы и ведется пуско-наладка оборудования. До конца текущего года планируется технический запуск станций «Б. Момышулы» и «Сарыарка».