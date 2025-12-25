Движение для транспорта открыли на трассе в Акмолинской области

— 25 декабря 2025 года в 10:00 часов открыто движение для всех видов автотранспортана участке автодороги республиканского значения «Астана — Кокшетау — Петропавловск» км 18-232 (уч. г. Астана — г. Щучинск), — сообщили в компании.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток, отметили в КазАвтоЖол.

Ранее из-за ухудшения погодных условий на этом участке было введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта.