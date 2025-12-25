Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 25 декабря

По данным нацкомпании, с 07:00 25 декабря 2025 года в Атырауской области открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Актобе -Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ» км. 690-834 (село Аккистау до села Курмангазы).

Ограничение движения

24 декабря 2025 года с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:



Акмолинская область:

на участке автодороги «Астана-Кокшетау-Петропавлск» км. 18-232 (город Астана — город Щучинск);

на участке автодороги «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — граница Павлодарской области);

Павлодарская область:

на участке автодороги «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» км. 200-254 (граница Акмолинской области — поселок Шидерты).

Ориентировочное время открытия дороги — 25 декабря 2025 года в 09:00 часов.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Кроме того, 25 декабря 2025 года в 08:00 в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, а именно обильным снегопадом и образованием гололеда, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ 01 Астана-Караганды-Алматы», км 30-92 (поселок Жибек-Жолы — станция Анар) планируется снижение разрешенной скорости движения для всех видов транспортных средств с 80 км/ч до 60 км/ч.

Закрытые дороги

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, по данным синоптиков, в ближайшие дни Казахстан накроет активный северо-западный циклон, который принесет снег, метель и усиление ветра.



