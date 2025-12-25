РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:10, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снег и метели накроют Казахстан в ближайшие три дня

    В ближайшие дни Казахстан накроет активный северо-западный циклон, который принесет снег, метель и усиление ветра, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метель, смог, туман, снег, погода, автомобиль, дорога, ауа райы, қар, боран, жол
    Фото: Kazinform

    Южные регионы также могут ожидать осадки в виде дождя, местами сильные, особенно 26 декабря на юге и юго-востоке страны.

    По информации синоптиков, по республике ожидаются метель, усиление ветра, а в западных и южных регионах возможны гололедные явления.

    Уже 27 декабря циклон сменит холодный западный антициклон, что приведет к постепенному прекращению осадков и резкому похолоданию: ночью на северо-западе и севере температура опустится до −25…−30 °C, на востоке — до −22…−30 °C.

    Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Теги:
    Погода Метель Казгидромет Снег
    Жанар Альжанова
    Автор
