Снег и метели накроют Казахстан в ближайшие три дня

Южные регионы также могут ожидать осадки в виде дождя, местами сильные, особенно 26 декабря на юге и юго-востоке страны.

По информации синоптиков, по республике ожидаются метель, усиление ветра, а в западных и южных регионах возможны гололедные явления.

Уже 27 декабря циклон сменит холодный западный антициклон, что приведет к постепенному прекращению осадков и резкому похолоданию: ночью на северо-западе и севере температура опустится до −25…−30 °C, на востоке — до −22…−30 °C.

Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.