05:10, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Снег и метели накроют Казахстан в ближайшие три дня
В ближайшие дни Казахстан накроет активный северо-западный циклон, который принесет снег, метель и усиление ветра, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Южные регионы также могут ожидать осадки в виде дождя, местами сильные, особенно 26 декабря на юге и юго-востоке страны.
По информации синоптиков, по республике ожидаются метель, усиление ветра, а в западных и южных регионах возможны гололедные явления.
Уже 27 декабря циклон сменит холодный западный антициклон, что приведет к постепенному прекращению осадков и резкому похолоданию: ночью на северо-западе и севере температура опустится до −25…−30 °C, на востоке — до −22…−30 °C.
Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.