Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение объявлено в 15 областях Казахстана

В Астане ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, временами порывы до 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте временами ожидается туман.

На севере области Абай ожидается небольшой снег. На западе, севере, в центре области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области до 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель и гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается гололед. На юге, востоке области - туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный на западе, востоке, в горных районах области с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, в центре области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке области до 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер с порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед.

На западе, севере, востоке Карагандинской области - снег, метель, гололед. На западе, востоке, юге области - туман. Ветер юго-западный, на западе, севере области с порывами до 15-18 м/с.

На западе, востоке и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед, днем - гололед. На севере и в центре области - туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы до 15-20 м/с.

На западе и севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области с порывами до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель и гололед.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, утром и днем на горных перевалах области до 15-20 м/с.

В области Улытау ожидаются снег, метель и гололед. На западе, юге, в центре области - туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы до 15-18 м/с.