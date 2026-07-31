Две улицы частично перекроют в Алматы из-за ремонта и строительства газопровода

В Алматы временно ограничат движение транспорта на улице Манаса, а также на пересечении проспекта Абая и улицы Жарокова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, в связи с проведением среднего ремонта улицы Манаса с 19:00 31 июля до 08:00 4 августа движение будет полностью перекрыто на участке от проспекта Абая до улицы Тимирязева.

Фото: акимат Алматы

На время проведения работ на ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации.

Кроме того, алматинский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» сообщил о временном ограничении движения на пересечении проспекта Абая и улицы Жарокова. В рамках проекта по строительству и модернизации газораспределительных сетей специалисты проведут работы по устройству перехода газопровода через проспект Абая и улицу Жарокова.

В связи со строительно-монтажными работами с 06:00 1 августа до 24:00 2 августа движение автотранспорта на участке проведения работ будет временно ограничено.

Как отметили в компании, реализация проекта позволит повысить надежность системы газоснабжения Алматы.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения, соблюдать требования временных дорожных знаков и выполнять указания сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Ранее в Алматы перекрыли улицу Хо Ши Мина на участке от улицы Универсиадной до проспекта Рыскулова в северном направлении.